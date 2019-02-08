Белгородец устроил погром в центре села Скородное

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-08T16:29:00+03:00

22-летний парень разгромил железной монтировкой витрины и фасады всех зданий, а потом налетел на автомобили и автобус

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22-летний парень в центре Скородного Губкинского района Белгородской области средь бела дня устроил настоящий погром: железной монтировкой он разгромил витрины и фасады всех зданий в центре села, а затем напал на припаркованные автомобили.

Несколько жителей села сразу же написали заявление в полицию, по которым начата проверка. Уже удалось установить, что молодой человек недавно освободился из колонии, где отбывал срок за имущественное преступление. 22-летний мужчина повредил фасад местной библиотеки, школы, почтового отделения, нескольких магазинов, дома культуры, а также несколько автомобилей и автобус. Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей.

Также удалось выяснить, что погромщик был психически больным, и его поместили в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU