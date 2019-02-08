2019-02-08T16:29:00+03:00
Общество

Белгородец устроил погром в центре села Скородное

22-летний парень разгромил железной монтировкой витрины и фасады всех зданий, а потом налетел на автомобили и автобус
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец, вышедший из тюрьмы, устроил погром в центре села Скородное.Белгородец, вышедший из тюрьмы, устроил погром в центре села Скородное.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

22-летний парень в центре Скородного Губкинского района Белгородской области средь бела дня устроил настоящий погром: железной монтировкой он разгромил витрины и фасады всех зданий в центре села, а затем напал на припаркованные автомобили.

Несколько жителей села сразу же написали заявление в полицию, по которым начата проверка. Уже удалось установить, что молодой человек недавно освободился из колонии, где отбывал срок за имущественное преступление. 22-летний мужчина повредил фасад местной библиотеки, школы, почтового отделения, нескольких магазинов, дома культуры, а также несколько автомобилей и автобус. Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей.

Также удалось выяснить, что погромщик был психически больным, и его поместили в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородец осужден за незаконную вырубку леса
Белгородские энергетики ввели в работу 80 МВА новой мощности
7 февраля в Белгородской области во время пожара погиб хозяин дома
У жителя Старого Оскола арестовали квартиру за долги
В Белгородcком районе сотрудники МЧС оказали помощь животному, попавшему в беду
Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов
Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»
Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына
Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста
По иску Белгородской транспортной прокуратуры арестован самолет и оштрафован пилот
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги
Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»
В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах
В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного
В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей
Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут