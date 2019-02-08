Белгородец осужден за незаконную вырубку леса

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-08T14:26:06+03:00

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Еще в начале декабря житель села Козинка Грайворонского района Белгородской области решил обогатиться в водоохранной зоне. Вооружившись ручной ножовкой, он в одиночку срубил шесть деревьев породы «сосна» категории «новогодние елки (сосны)». Данное правонарушение обнаружили лесные инспекторы, на гражданина завели уголовное дело. И теперь ему придется отвечать за попытку подзаработать незаконным способом.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что соответствующего разрешения на осуществление рубки лесных насаждений у обвиняемого не было. Кроме того, данный участок насаждений относится к категории защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах.

Общий ущерб составил 25 236 рублей, что относится к значительному размеру.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Учитывая тот факт, что причиненный ущерб «лесоруб» возместил в полном объеме своевременно, признал подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 260 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU