2019-02-08T14:25:41+03:00
Общество

Белгородские энергетики ввели в работу 80 МВА новой мощности

В прошлом году Белгородэнерго построил и реконструировал в регионе больше 750 километров ЛЭП
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В 2018 году введена в эксплуатацию новая, 181-я, высоковольтная подстанция 110/10 кВ «Ватутинская» в Валуйском районе. Энергообъект, названный в честь генерала Ватутина, установленной мощностью 12,6 МВА спроектирован с учетом применения современных автоматизированных систем диспетчерского управления, контроля и учета электроэнергии.

Энергетики модернизировали устаревшее оборудование на подстанциях 35-110 кВ «Коньшино» и «Роговатое». Это повысит надежность электроснабжения свыше 10 тысяч потребителей Губкинского района и Старооскольского городского округа. В Старом Осколе завершен первый этап реконструкции подстанции 110 кВ «Промышленная», в Белгородском районе – 1-й этап реконструкции подстанции 35 кВ «Никольское», предусматривающий увеличение мощности питающего центра с 2,5 до 8 МВт, а также полную модернизацию оборудования и автоматизированных систем с применением технологий цифровой подстанции. Работы завершатся в 2019 году.

По программе технического перевооружения и реконструкции модернизировано порядка 221 км ЛЭП, проходящих по территории сел и поселков региона. На реконструкцию сетей и оптимизацию схем электроснабжения направлено более 450 млн рублей с НДС. Еще 180 млн руб. (с НДС) затрачено на строительство электросетевой инфраструктуры в микрорайонах ИЖС. Все это повысит надежность электроснабжения населения, проживающего в сельской местности.

В 2018 году филиал выполнил более 7 тысяч договоров ТП общей мощностью 169 МВт, обеспечив электроснабжение более 100 социальных учреждений и 10 крупных объектов АПК региона, работающих по программам импортозамещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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