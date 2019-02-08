7 февраля в Белгородской области во время пожара погиб хозяин дома
7 февраля в 21 час 04 минуты в поселке Разумное Белгородского района по улице Преображенская произошел пожар в однокомнатной квартире на 5-ом этаже, 7-этажного блочного дома. Хозяин квартиры найдет мертвым.
Огонь сильно повредил вещи, мебель, закопчены стены и потолок. К сожалению, во время тушения пожара в 21 час 32 минуты спасатели обнаружили погибшего хозяина квартиры. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован в 21 час 42 минуты. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1, специализированной пожарно- спасательной части и отряд города Белгород.
Еще один пожар в жилом доме в этот же день произошел в селе Погоренловка Корочанского района по улице Кооперативная. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 80 квадратных метров. Обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU