7 февраля в Белгородской области во время пожара погиб хозяин дома

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-08T13:39:12+03:00

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7 февраля в 21 час 04 минуты в поселке Разумное Белгородского района по улице Преображенская произошел пожар в однокомнатной квартире на 5-ом этаже, 7-этажного блочного дома. Хозяин квартиры найдет мертвым.

Огонь сильно повредил вещи, мебель, закопчены стены и потолок. К сожалению, во время тушения пожара в 21 час 32 минуты спасатели обнаружили погибшего хозяина квартиры. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован в 21 час 42 минуты. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательной части № 1, специализированной пожарно- спасательной части и отряд города Белгород.

Еще один пожар в жилом доме в этот же день произошел в селе Погоренловка Корочанского района по улице Кооперативная. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 80 квадратных метров. Обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU