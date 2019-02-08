2019-02-08T11:32:46+03:00
Общество

У жителя Старого Оскола арестовали квартиру за долги

Нерадивый папаша задолжал несовершеннолетнему ребенку около 750 тысяч рублей алиментов
Ирина ТАРАСОВА
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У жителя Старого Оскола судебные приставы арестовали квартиру за долги.У жителя Старого Оскола судебные приставы арестовали квартиру за долги.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы наложили арест на двухкомнатную квартиру старооскольца, задолжавшего своему несовершеннолетнему ребенку около 750 тысяч рублей алиментов.

Добровольно должник алименты не выплачивал, от исполнения своего родительского долга уклонялся, ни на одном рабочем месте долго не задерживался. Так что незначительные списания в заработной платы в счет погашения задолженности производились, но задолженность по алиментам продолжала расти.

При этом должника неоднократно принудительно доставляли к судебному приставу-исполнителю, с ним проводили беседы об исполнении родительского долга, предупреждали, что может наступить административная и даже уголовная ответственность. Но эти меры не побудили нерадивого папашу погасить долг.

За невнимание к собственному ребенку должник был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. По решению суда ему предстоит отработать 40 часов обязательных работ в МУП «Зеленстрой».

Но и привлечение к административной ответственности не разбудило у старооскольца родительских чувств, задолженность по алиментам по-прежнему не погашалась. Тогда, судебный пристав-исполнитель наложил арест на двухкомнатную квартиру, принадлежащую должнику на праве собственности.

В настоящее время арестованное недвижимое имущество проходит процедуру оценки, после которой оно будет выставлено на торги. Денежные средства от продажи квартиры перечислят взыскательнице. В случае отсутствия покупательского спроса на квартиру, она будет передана взыскательнице в счет погашения задолженности по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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