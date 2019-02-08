В Белгородcком районе сотрудники МЧС оказали помощь животному, попавшему в беду

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-08T10:37:37+03:00

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В поселке Прохоровка Белгородского района сотрудники МЧС помогли снять с высокого дерева кошку, которая просидела на дереве два дня.

7 февраля около полудня в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратилась жительница многоквартирного жилого дома по улице Первомайская. Женщина рассказала, что уже около двух дней на дереве возле жилого дома на уровне второго этажа сидит кошка и жалобно мяукает. Сами жители пытались помочь животному, но на такой высоте у них ничего не вышло.

Прибывшие к месту вызова спасатели пожарно-спасательной части № 30 поселка Прохоровка развернули трехколенную лестницу. Животное словно поняло, что ему пришли на помощь, и без сопротивления пошло на руки к пожарным. Исхудавшее и измученное животное благополучно спустили на землю.

Кошку забрала одна из женщин, взявшая на себя заботу об исстрадавшемся животном.

ИСТОЧНИК KP.RU