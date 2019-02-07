2019-02-07T17:10:30+03:00
Общество

Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»

12 февраля филармония представит новую программу, где собран весь цвет французской музыки
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа». Фото пресс-службы Белгородской филармонии.Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа». Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
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12 февраля Белгородская филармония зажжет «Огни Парижа». Главный дирижер Юрий Меркулов и дирижер Александр Яговдик в своей новой программе собрали весь цвет французской музыки. Прозвучат мелодии Мишеля Леграна, Владимира Косма, Шарля Азнавура, Жожефа Косма, Сержа Лама, Сержа Лансена, Рикардо Коччанте.

В концерте принимает участие ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола). Также выступят солисты филармонии: заслуженный работник культуры РФ Владимир Бойко (баритон); лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина (меццо-сопрано); Евгений Добров (эстрадный вокал); Татьяна Дружинина (эстрадный вокал),; Иван Белыш (эстрадный вокал); Михаил Токаев (аккордеон); Михаил Пидручный (пан-флейта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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