Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»
12 февраля Белгородская филармония зажжет «Огни Парижа». Главный дирижер Юрий Меркулов и дирижер Александр Яговдик в своей новой программе собрали весь цвет французской музыки. Прозвучат мелодии Мишеля Леграна, Владимира Косма, Шарля Азнавура, Жожефа Косма, Сержа Лама, Сержа Лансена, Рикардо Коччанте.
В концерте принимает участие ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола). Также выступят солисты филармонии: заслуженный работник культуры РФ Владимир Бойко (баритон); лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина (меццо-сопрано); Евгений Добров (эстрадный вокал); Татьяна Дружинина (эстрадный вокал),; Иван Белыш (эстрадный вокал); Михаил Токаев (аккордеон); Михаил Пидручный (пан-флейта).
ИСТОЧНИК KP.RU