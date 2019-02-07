2019-02-07T16:10:51+03:00
Происшествия

Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына

67-летняя женщина повинилась в совершении убийства спустя 7 лет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына.Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Явку с повинной 67-летняя жительница Валуйского района написала в июне 2018 года. В ней она рассказала, что в 2011 году убила сына и показала, куда спрятала его тело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что в июне 2011 гола в селе Уразово Валуйского района между матерью и ее 40-летния сыном произошла очередная ссора. Пьяный сын всячески оскорблял мать, угрожал расправой, если она откажет ему в деньгах на спиртное.

Женщина пожаловалась на сына дочери и вместе с ее сожителем они связали пьяного якобы до момента вытрезвления. Уже тогда мать задумала убить сына, но в свои планы ни дочь, ни кого другого она не посвящала. Когда же дочь ушла, женщина задушила сына, а тело смогла сама вывезти во двор и спрятать в мусорной яме.

Валуйский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 67-летней жительнице Валуйского района. Она будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов
Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»
Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста
По иску Белгородской транспортной прокуратуры арестован самолет и оштрафован пилот
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги
Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»
В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах
В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного
В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей
Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут