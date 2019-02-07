СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-07T16:10:51+03:00

Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына. Фото: "КП" Архив

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Явку с повинной 67-летняя жительница Валуйского района написала в июне 2018 года. В ней она рассказала, что в 2011 году убила сына и показала, куда спрятала его тело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что в июне 2011 гола в селе Уразово Валуйского района между матерью и ее 40-летния сыном произошла очередная ссора. Пьяный сын всячески оскорблял мать, угрожал расправой, если она откажет ему в деньгах на спиртное.

Женщина пожаловалась на сына дочери и вместе с ее сожителем они связали пьяного якобы до момента вытрезвления. Уже тогда мать задумала убить сына, но в свои планы ни дочь, ни кого другого она не посвящала. Когда же дочь ушла, женщина задушила сына, а тело смогла сама вывезти во двор и спрятать в мусорной яме.

Валуйский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 67-летней жительнице Валуйского района. Она будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU