Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста
В этом году ее принял Лебединский ГОК, поэтому соревнования горняков и металлургов прошли на территории Губкинского городского округа
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Спартакиада объединила более 250 участников в составе 7 команд: Управляющей компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКома и Рудстроя. Участники Спартакиады состязались в 6 видах спорта: русском хоккее в валенках, хоккее с шайбой, лыжных гонках, кёрлинге, конькобежном спорте и биатлоне.
ИСТОЧНИК KP.RU