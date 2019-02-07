2019-02-07T15:26:33+03:00
Спорт

Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста

В этом году ее принял Лебединский ГОК, поэтому соревнования горняков и металлургов прошли на территории Губкинского городского округа
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Спартакиада объединила более 250 участников в составе 7 команд: Управляющей компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКома и Рудстроя. Участники Спартакиады состязались в 6 видах спорта: русском хоккее в валенках, хоккее с шайбой, лыжных гонках, кёрлинге, конькобежном спорте и биатлоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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