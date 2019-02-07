СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-07T17:43:20+03:00

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В пресс-центре УМВД России по Белгородской области состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы полиции региона в 2018 году. Выступая перед журналистами, заместитель начальника областного главка МВД Владимир Яценко подчеркнул, что Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов. Уровень преступности в области более чем в полтора раза ниже, чем в среднем по России и в 1,4 раза, чем в Центральном Федеральном округе.

Также Владимир Иванович отметил, что общий массив зарегистрированных преступлений на территории Белгородской области в прошедшем году незначительно вырос – с 12744 до 13163, то есть на 3%. Но это увеличение связано с активизацией работы органов внутренних дел по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и ряда других направлений.

При этом уменьшилось число умышленных убийств на 7%. В два с половиной раза сократилось количество разбойных нападений, на четверть снизилось число квартирных краж и на треть количество краж автотранспорта.

В 2018 году пресечено 57 тысяч административных правонарушений, влияющих на состояние оперативной обстановки в общественных местах. Из них - более 8 тысяч, связанных с мелким хулиганством, и свыше 25 тысяч нарушений антиалкогольного законодательства.

В результате по уровню уличной преступности и числу преступлений, совершенных в общественных местах, регион является одним из самых благополучных, занимая 2 место в рейтинге субъектов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU