2019-02-07T17:43:20+03:00
Общество

Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов

Об этом говорили в пресс-центре УМВД России по Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В пресс-центре УМВД России по Белгородской области состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы полиции региона в 2018 году. Выступая перед журналистами, заместитель начальника областного главка МВД Владимир Яценко подчеркнул, что Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов. Уровень преступности в области более чем в полтора раза ниже, чем в среднем по России и в 1,4 раза, чем в Центральном Федеральном округе.

Также Владимир Иванович отметил, что общий массив зарегистрированных преступлений на территории Белгородской области в прошедшем году незначительно вырос – с 12744 до 13163, то есть на 3%. Но это увеличение связано с активизацией работы органов внутренних дел по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и ряда других направлений.

При этом уменьшилось число умышленных убийств на 7%. В два с половиной раза сократилось количество разбойных нападений, на четверть снизилось число квартирных краж и на треть количество краж автотранспорта.

В 2018 году пресечено 57 тысяч административных правонарушений, влияющих на состояние оперативной обстановки в общественных местах. Из них - более 8 тысяч, связанных с мелким хулиганством, и свыше 25 тысяч нарушений антиалкогольного законодательства.

В результате по уровню уличной преступности и числу преступлений, совершенных в общественных местах, регион является одним из самых благополучных, занимая 2 место в рейтинге субъектов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»
Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына
Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста
По иску Белгородской транспортной прокуратуры арестован самолет и оштрафован пилот
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги
Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»
В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах
В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного
В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей
Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут