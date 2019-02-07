2019-02-07T14:54:58+03:00
Общество

По иску Белгородской транспортной прокуратуры арестован самолет и оштрафован пилот

Незарегистрированное воздушное судно эксплуатировалось с рядом нарушений
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская транспортная прокуратура арестовала самолет и оштрафовала пилота.Белгородская транспортная прокуратура арестовала самолет и оштрафовала пилота.Фото: "КП" Архив
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Белгородская транспортная прокуратура наложила арест на самолет марки «Бекас», который эксплуатировался с целым рядом нарушений. В отношении пилота возбуждено 3 дела об административной ответственности.

Незарегистрированное воздушное судно марки «Бекас», принадлежащее жителю Белгород, было выявлено во время прокурорской проверки. Как было установлено, в середине сентября 2018 года «Бекас» совершал полет, в том числе в целях авиационно-химических работ, по маршруту Новомихайловка Новооскольского района –Плотавец Корочанского района и было задержано сотрудниками ОМВД России по Корочанскому району.

Во время проверки документов было установлено, что самолет не зарегистрирован. Не было сертификата летной годности и опознавательных бортовых номеров. Кроме того, отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства, уведомление в адрес органов организации воздушного движения о полете не направлялось.

Белгородская транспортная прокуратура направила исковое заявление о запрете собственнику воздушного судна эксплуатировать самолет до его государственной регистрации и получения свидетельства о государственной регистрации воздушного судна, получения сертификата летной годности. Также запрещено проведение авиационно-химических работ до получения документа, подтверждающего соответствие требованиями федеральных авиационных правил при производстве авиационных работ.

Также в отношении пилота, осуществлявшего полет на этом незарегистрированном воздушном судне, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, пилот привлечен к административной ответственности. Штрафы в общей сумме составили 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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