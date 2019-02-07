За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-07T13:57:28+03:00

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6 февраля в 8.44 в Белгороде по улице Гостенская произошел пожар в 4-комнатной квартире на 2-м этаже 9-ти этажного панельного жилого дома. В результате пожара в одной из комнат огнем повреждена мебель и вещи. Пострадал хозяин квартиры 1975 года рождения.

В 5.03 в Валуйках по улице Максима Горького произошёл пожар в складском помещении, где хранилась шелуха подсолнечника. В результате пожара огнем повреждено 3 тонны этой шелухи. Пожар ликвидирован в 05 часов 45 минут. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно- спасательных частей № 18, № 38, № 20, № 44, добровольная пожарная команда ООО «Лабазъ», добровольная пожарная команда РУУ ДПО села Колосково.

В 17.43 в селе Заломное Губкинского городского округа по улице Майская произошел пожар в кирпичном гараже. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 48 квадратных метров, у находящегося в гараже автомобиля «Гранта» повреждён моторный отсек и кузов. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 42, № 8, добровольная пожарная команда из Бабровых Дворов, добровольная пожарная дружина села Заломное.

7 февраля в 2.05 в переулке Набережный города Шебекино произошел пожар в автомобиле «Мерседес». В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, кузов и салон машины. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 12.

7 февраля в 2.58 в Волоконовском районе, рядом с железнодорожной станцией «Рай» произошло возгорание в товарном электропоезде № 3234, следовавшим со станции Валуйки на станцию Старый Оскол. В результате возгорания во 2-м локомотиве огнем поврежден кабель 4-го тягового электродвигателя. Пожар ликвидирован до прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части № 31 и № 21.

ИСТОЧНИК KP.RU