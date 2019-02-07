Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-07T12:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летняя жительница города Строителя обратилась в полицию с жалобой, что с ее банковской карты исчезла значительная сумма. В краже она заподозрила своего знакомого, который забрал ее банковскую карту без ее ведома

Как выяснилось в ходе предварительного разбирательства, мужчина был в гостях у знакомой. В магазин он пошел по ее просьбе и взял с собой ее карту. После возвращения из магазина пара поссорилась, и мужчина покинул дом вместе с чужой банковской картой. 73 тысячи рублей, которые находились на счету его подруги, он потратил на развлечения, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Теперь любителю развлечься за чужой счет грозит до 6 лет свободы. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

ИСТОЧНИК KP.RU