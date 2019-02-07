Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Должник, который вовремя не уплати уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей, решение суда направлен на исправительные работы. После рассмотрения документов, которые были предоставлены службой судебных приставов, такое решение принял суд.
Ранее в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с бывшего муниципального служащего уголовного штрафа в размере 150 тысячи рублей, назначенного в качестве основного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
При этом судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что неуплата штрафа в установленный законом срок, влечет замену наказания более суровым видом.
Когда же штраф так и не был уплачен, судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания
ИСТОЧНИК KP.RU