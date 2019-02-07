Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-07T09:39:12+03:00

Они остались и без своих машин, и без денег, которые им обещали заплатить за продажу

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Как минимум, 90 жителей Белгородской области, обратившиеся в компанию «Автопремиум 31», чтобы продать свою машину, остались и без авто, и без денег. Пока сумма, на которую «кинули» белгородцев составляет более 50 миллионов. Но число обманутых растет, соответственно и сумма обмана.

По факту выявленного мошенничества возбуждено уголовное дело и ведется расследование, а жителей региона, которые могли пострадать от действий автосалона просят обратится в полицию.

Схема мошенничества была проста: владельцы автомобилей обращались в компанию, где составлялся верный договор и документы. При этом за автомобили предлагали цену в 1,5 раза превышающую их реальную стоимость. Затем у владельцев забирали документы, подтверждающие право собственности на автомобиль.

Полиция разыскивает троих подозреваемых и автомобили, которые были обманным путем забраны у владельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU