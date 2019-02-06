2019-02-06T18:33:54+03:00
Общество

В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного

Есть такие мгновения, когда душа наполняется светом
Ирина ТАРАСОВА
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Евгений Дубравный в выставочном зале "Родина" 30.03.2018 года. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".Евгений Дубравный в выставочном зале "Родина" 30.03.2018 года. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".
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9 февраля в выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного. Вечер памяти – это возможность вспомнить добрым словом хорошего человека. Говорят, в такие мгновения душа наполняется светом.

Художники Белгорода очень ценили Евгения Федоровича, уважали его мнение, прислушивались к его оценкам, любили говорить с ним об искусстве и о жизни. Ко многим книгам, каталогам, изданными белгородскими художниками, Евгений Дубравный писал предисловия, делал обзоры выставок, рецензии и, конечно, снимал фильмы.

Сам Евгений Дубравный как-то говорил об ушедших друзьях: «Какое счастье просто знать этих людей! А у меня тройное счастье – я не просто их знал, я с ними общался, и я о них делал фильмы. Я снял 52 видеофильма о наших замечательных художниках – это настоящее счастье. Но сейчас горько осознавать, что многих из них уже нет с нами».

Отдать дань памяти этому человеку приглашает «Союз художников России» Белгородского регионального отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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