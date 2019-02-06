2019-02-06T18:32:02+03:00
Общество

В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах

Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта пройдут 9 и 10 февраля на лыжероллерной трассе «Олимпия»
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах.В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах.Фото: "КП" Архив
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9 и 10 февраля всех белгородцев приглашают провести день на лижероллерной трассе «Олимпия», где пройдут соревнования, главным из которых будет лыжная гонка. Празднование Дня зимних видов спорта проводится ежегодно по всей стране по инициативе Олимпийского комитета России. В областном центрее организаторами соревнований выступают управления по физической культуре и спорту Белгородской области и города Белгорода.

9 февраля в 11:00 на лыжероллерной трассе «Олимпия» стартует XXXVII открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». На сайте любой желающий может зарегистрироваться и стать участником.

«Более 2600 человек заявили о своем участии в лыжной гонке. До начала мероприятия осталось почти четыре дня, так что у тех, кто еще окончательно не принял решение, есть время зарегистрироваться. Всем участникам я желаю удачи в предстоящей гонке и хорошего настроения», - отметил один из организаторов, президент областной федерации лыжных гонок Евгений Ходячих.

К соревнованиям допускаются граждане РФ и иностранных государств. Участники до 17 лет включительно допускаются при наличии допуска врача, спортсмены-любители от 18 лет — при наличии допуска врача (на дистанции 5 и 10 километров) или личной подписи, которая подтвердит, что участник несет персональную ответственность за свое здоровье.

Организаторы обещают насыщенную программу мероприятий и 10 февраля. Белгородцев ждет лыжная гонка на выбывание; хоккей с мячом; волейбол и футбол на снегу; перетягивание каната; показательные выступления и силовые конкурсы от клуба легкоатлетического многоборья «Эра». Каждый участник получит диплом Всероссийского дня зимних видов спорта. Соревнования начнутся в 11 часов

ИСТОЧНИК KP.RU

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