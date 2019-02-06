Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут
Сегодня в 8 утра прохожие заметили сильный дым из окон многоквартирного дома на Гостенской. Очевидцы сообщили об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Белгорода, определили, что дым исходит со второго этажа девятиэтажки.
На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и № 4, спасатели областного центра, бригада скорой медицинской помощи, а также службы жизнеобеспечения города.
Когда прибыли первые пожарные, из окон квартиры, расположенной на втором этаже, уже вырывались клубы дыма. Кроме того, сильно задымлены были лестничные площадки с 1-го по 3-е этажи. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в считанные минуты. Но хозяин квартиры в результате пожара все же пострадал. Он был доставлен в медицинское учреждение.
Причина пожара устанавливается экспертами.
ИСТОЧНИК KP.RU