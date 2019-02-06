2019-02-06T15:02:26+03:00
Общество

Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут

В результате возгорания на втором этаже многоквартирного дома, задымление распространилось на несколько лестничных пролетов
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Сегодня в 8 утра прохожие заметили сильный дым из окон многоквартирного дома на Гостенской. Очевидцы сообщили об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Белгорода, определили, что дым исходит со второго этажа девятиэтажки.

На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и № 4, спасатели областного центра, бригада скорой медицинской помощи, а также службы жизнеобеспечения города.

Когда прибыли первые пожарные, из окон квартиры, расположенной на втором этаже, уже вырывались клубы дыма. Кроме того, сильно задымлены были лестничные площадки с 1-го по 3-е этажи. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в считанные минуты. Но хозяин квартиры в результате пожара все же пострадал. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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