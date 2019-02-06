Белгородский папаша заплатит 333 тысяч алиментов после вмешательства судебных приставов

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-06T12:23:20+03:00

Житель поселка Пролетарский погасил долг перед семьей только после ареста своего автомобиля

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Житель поселка Пролетарский задолжал 333 тысячи алиментов. Этот долг он погасил только после вмешательства судебных приставов.

Должник официально не работал, материально своему ребенку не помогал. В результате образовалась задолженность по алиментам в размере 333 тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области ограничили должника в праве управлять транспортным средством.

Только после этих мер должник оплатил всю задолженность по алиментам, а также исполнительский сбор в размере 18 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU