Белгородец отсудил полмиллиона рублей за неудачное падение

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-06T10:26:45+03:00

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Торговый центр, у которого упал житель Белгорода, выплатит 500 000 рублей пострадавшему в качестве компенсации. ЧП произошло в областном центре в марте прошлого года. Из-за сложного перелома ноги пострадавшему пришлось сделать несколько операций, а затем он долго лечился. Белгородец после болезни потребовал через суд возместить моральный вред.

В суде первой инстанции иск пострадавшего около торгового центра поддержали и постановили выплатить 180 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Но в суде апелляционной инстанции размер компенсации морального вреда увеличили до 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU