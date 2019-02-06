2019-02-06T10:26:45+03:00
Общество

Белгородец отсудил полмиллиона рублей за неудачное падение

Он сломал ногу у торгового центра
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец отсудил полмиллиона рублей за неудачное падение.Белгородец отсудил полмиллиона рублей за неудачное падение.Фото: "КП" Архив
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Торговый центр, у которого упал житель Белгорода, выплатит 500 000 рублей пострадавшему в качестве компенсации. ЧП произошло в областном центре в марте прошлого года. Из-за сложного перелома ноги пострадавшему пришлось сделать несколько операций, а затем он долго лечился. Белгородец после болезни потребовал через суд возместить моральный вред.

В суде первой инстанции иск пострадавшего около торгового центра поддержали и постановили выплатить 180 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Но в суде апелляционной инстанции размер компенсации морального вреда увеличили до 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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