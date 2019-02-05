2019-02-05T18:42:19+03:00
Происшествия

30-летний белгородец погиб во время столкновения грузовика с автомобилем Mitsubishi

В Карелии в ДТП погибли жители Ленинградской и Белгородской областей, а также Петрозаводска
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: vk.com/gibddkareliya.Фото: vk.com/gibddkareliya.
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4 февраля в 15.30 на 999 км автодороги «Кола» (Лоухский район) грузовик «МАЗ» с полуприцепом столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200. В результате погибли три человека, в том числе и 30-летний житель Белгородской области.

Как выяснили сотрудники ГИБДД Карелии, 42-летний водитель грузовика, житель Ленинградской области, допустил занос фуры и его автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Сначала грузовик наехал на силовое ограждении, а дальше «МАЗ» столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, который двигался во встречном направлении.

В пресс-службе ведомства отметили, что «в результате ДТП в Mitsubishi погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области), и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области)». Водитель, который управлял грузовиком, получил ушибы. Он находится на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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