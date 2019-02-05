2019-02-05T17:39:26+03:00
Общество

В Старом Осколе нашли беременного мужчину

Срок беременности, судя по медицинской карте, составляет 29 недель
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе нашли беременного мужчину. Фото из группы ВКонтакте ПСО.В Старом Осколе нашли беременного мужчину. Фото из группы ВКонтакте ПСО.
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Сообщество «Публичный Старый Оскол» опубликовало страничку-скан из медицинской карты некого мужчины, который 1 февраля обратился к медикам с жалобами на повышение температуры до 37,3 градусов и слабость. И все бы ничего, если бы вдруг не оказалось, что у обратившегося срок беременности 29 недель.

Врач рекомендовал больному (ой?) полоскание горла ромашкой и амбулаторное лечение.

Старооскольцы активно осуждают новость, интересуются, будет ли полоскание способствовать нормальному развитию плода, интересуются, полная ли семья у будущего малыша и какую премию получит будущий папаша-мамаша, ведь случай, согласитесь, уникальный?

Впрочем, судя по многочисленным окончаниям, которые свидетельствуют, что страничка просто была скопирована с медицинской карты женщины, медики элементарно не посчитали нужным удалить лишние строчки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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