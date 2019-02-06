2019-02-06T11:09:39+03:00
Общество

В Белгородском регионе прошел фестиваль по ловле рыбы на мормышку со льда

Фестиваль прошел при поддержке Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородской области, в рамках фестиваля по ловле рыбы на мормышку со льда, инспекторы ГИМС провели акцию «Философия безопасности». Акция, которая давно уже стали традиционной и проводится в начале февраля, была направлена на безопасное поведение на водоемах в период ледостава.

Фестиваль проходил в окрестностях села Нижний Ольшанец и поселка Маслова Пристань. Перед тем как рыбаки отправились на лед, инспекторы ГИМС напомнили им об основных правилах безопасного поведения на льду, вручили красочные памятки с рекомендациями.

В этом году в фестивале приняли участие около 60 человек. Многие из них смогли похвастаться неплохим уловом.

По итогам соревнований были определены победители. Самый большой улов был у Тимура Куценко, который поймал самую большую рыбы во время фестиваля. Он же и занял первое место в мужском зачете. В женском зачете победителем стала Вера Чуманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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