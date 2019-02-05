В Белгородской области приступили к вырубке леса

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-05T15:25:25+03:00

Санитарные вырубки проводятся в урочищах Валуйского района на площади 22,9 гектаров. Фото управление лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

Санитарные вырубки проводятся в урочищах Валуйского района на площади 22,9 гектаров

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Сотрудники ОГАУ «Валуйский лесхоз» приступили к выполнению проходных и санитарных рубок в урочищах Валуйского района Белгородской области. Общая площадь мероприятий составила 22,9 гектаров, в том числе проходных рубок 20,1 гектаров и санитарных 2,8 гектаров.

Проведения проходных рубок создает благоприятные условия для развития перспективных деревьев, чтобы уже через несколько десятков лет лесное насаждение достигло максимальной продуктивности.

Напомним, что лесные насаждения периодически повреждаются вредителями и болезнями, страдают от погодных катаклизмов (ураганные ветра, ожеледь, град и другие). В результате комплексного воздействия неблагоприятных факторов происходит утрата устойчивости, целевых функций и даже гибель лесов. В границах участков погибших насаждений назначают сплошные санитарные рубки на основании актов лесопоталогического обследования Филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Воронежской области».

На площадях, где были проведены санитарные рубки, в дальнейшем запланирована посадка лесных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU