В Старом Осколе пожарные помогли снять кота с дерева

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-05T13:57:13+03:00

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В Старом Осколе сотрудники МЧС помогли снять кота с высокого дерева. 4 февраля около пяти часов вечера в Единую дежурно-диспетчерскую службу обратились встревоженные жители города, проживающие в микрорайоне Королева. Они просили оказать помощь животному, пояснив, что длительное время на дереве возле жилого дома на уровне седьмого этажа сидит кот, которая громко и жалобно мяукает.

Прибывшие к месту вызова сотрудники пожарно-спасательной части № 6 и дежурная смена спасателей поисково-спасательной службы Старого Оскола развернули автолестницу и, поднявшись по ней к животному, сняли исхудавшего и испуганного кота с дерева. После этого они благополучно спустили его на землю.

Отметим, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному.

ИСТОЧНИК KP.RU