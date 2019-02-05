В Белгороде назвали победителей конкурсов профессионального мастерства среди педагогов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-05T10:35:55+03:00

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В Белгородском дворце детского творчества состоялась церемония награждения победителей муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». Конкурсы проводятся с 1990 года и направлены на повышение престижа учительского труда, распространение передового педагогического опыта.

Учителем года стал преподаватель математики гимназии № 5 Дмитрий Марунченко, воспитателем - инструктор по физической культуре детского сада №56 Илья Борзых, педагогом дополнительного образования – преподаватель Центра технологического образования и детского технического творчества Эдуард Беседа.

В номинации «Педагогический дебют», где соревновались специалисты со стажем работы до трех лет, лучшими признаны учитель географии средней школы №50 Артур Алферов, воспитатель детского сада №53 Валентина Шатохина и педагог дополнительного образования Белгородского дворца детского творчества Наталья Наумова. Приза зрительских симпатий была удостоена учитель английского языка лицея №10 Айгюнь Ахундова.

Конкурсы профессионального мастерства проходили в несколько этапов и длились около трех месяцев. Всего в этом году участие в них приняло 66 педагогов. Теперь победители муниципального этапа представят город на областном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU