Арест внедорожника побудил жителя Старого Оскола рассчитаться с долгами

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-05T09:26:39+03:00

Но чтобы наложить арест на машину, судебным приставам пришлось сначала разыскать авто

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За нарушения правил дорожного движения старооскольцу пришлось заплатить 600 тысяч рублей. Поводом для оплаты трех штрафов ГИБДД стал арест транспортного средства «Land Cruiser 105», наложенный судебными приставами-исполнителями Старооскольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Но только для того, чтобы наложить арест на машину, приставам пришлось сначала подать в розыск, так как о местонахождении транспортного средства должник не сообщал.

Добровольно и в установленный законом срок задолженность должник не оплатил. Но за ним числились транспортные средства «Land Cruiser 105» и полуприцеп «TOHAP 9523», о местонахождения которых должник не сообщал.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручал должнику требования о предоставлении транспортных средств для составления акта описи и ареста. Однако требования были проигнорированы. В отношении должника дважды составлялся административный протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» с назначением наказания в виде штрафов в размере 1000 рублей.

После применения всех мер должнику пришлось не только в полном объеме оплатить задолженность по штрафам, но и исполнительский сбор в размере 42 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU