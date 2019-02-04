Банк «Открытие» запустил новый сервис для бизнеса

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-04T15:36:54+03:00

Мобильный банк для малого и среднего бизнеса «Открытия» отмечен аналитическим агентством Tagline в номинации «Лучший мобильный сервис»

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- Банк предлагает удобный и простой мобильный сервис для управления своим бизнесом, – отмечает заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова. – Разрабатывая продукты и сервисы для предпринимателей, мы ориентируемся на потребности клиентов, следуя за клиентским опытом.

Мобильное приложение, интернет-банк и другие онлайн-сервисы для клиентов-предпринимателей разрабатываются на современной технологической платформе, объединяющей сервисы авторизации, цифровой профиль клиента, интеграционное API и персональные предложения.

- В рамках проекта с командой банка мы поставили себе и задачу подумать о том, каким должен быть цифровой банк завтрашнего дня, – подчеркнул АлексейМакин, генеральный директор «Redmadrobot». – Мы начали развивать дизайн-систему цифровых продуктов банка «Открытие», которая содержит ключевые компоненты дизайна, правила взаимодействия и проектирования интерфейсов. Такой подход ускоряет последующую разработку новых продуктов и обеспечивает единый пользовательский опыт внутри экосистемы сервисов.

Приложение «Бизнес-портал» доступно в Apple App Store и Google Play Market.

ИСТОЧНИК KP.RU