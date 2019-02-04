Эффективное взаимодействие белгородских энергетиков и МЧС позволило оперативно восстановить электроснабжение в регионе

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-04T16:08:06+03:00

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Сотрудничество белгородских энергетиков и команды специализированной пожарно-спасательной части УМЧС России по Белгородской области удалось в сжатые сроки восстановить нарушенное непогодой электроснабжение потребителей Алексеевского района.

Так, 3 февраля сильный ветер, налипание мокрого снега на провода, интенсивное инееобразование спровоцировали обрыв проводов ЛЭП. Была прекращена подача электроэнергии у жителей сел Алексеенково, Воробьево и Меняйлово Алексеевского района. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

Для восстановления электроснабжения незамедлительно были привлечены 12 бригад Алексеевского РЭС в составе 34 человек, оснащенных необходимым оборудованием, и 18 единиц спецтехники. Для оперативной подачи напряжения были подготовлены 5 резервных источников электроснабжения.

Но в связи с особенностями расположения линий электропередачи и сильными снежными заносами в районе села Меняйлово добраться к месту порыва оказалось довольно сложно. А потому было принято решение направить к месту происшествия сотрудников и технику специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области для оказания помощи бригадам РЭС. Сотрудники МЧС на снегоходах обследовали территорию с целью обнаружения порыва.

Так благодаря совместной работе оперативных служб электроснабжение в селах было восстановлено в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU