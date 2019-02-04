2019-02-04T15:07:35+03:00
Общество

В Белгородских лесничествах создают снеговища

Обработка семян холодом не только улучшает их посевные качества, но и повышает жизнеспособность молодых растений
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородских лесничествах создают снеговища. Фото пресс-службыуправления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.В Белгородских лесничествах создают снеговища. Фото пресс-службыуправления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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С конца января в рамках программы «Зелёная столица» сотрудники лесного хозяйства Белгородской области начали создавать снеговища. В лесничестве говорят, что обработка семян холодом не только улучшает их посевные качества, но и повышает жизнеспособность молодых растений, их морозо- и засухоустойчивость.

Весной 2019 года в Красногвардейском районе создадут 300 гектаров новых лесных насаждений. К тому же будет заложено 13 гектаров дубовых лесов.

В дальнейших планах стоят задачи по созданию снежных запасов на территории Расстриженского участка ОГАУ «Валуйский лесхоз» и в наиболее крупных сельских поселениях Белгородской области.

Снеговища создают, сгребая снег в большие кучи. Затем их засыпают слоем опилок, соломы, укрывают лапником для предотвращения быстрого таяния. Данного запаса снега хватит для предотвращения выветривания корневой системы большого количества сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород и их семян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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