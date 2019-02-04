В Белгороде задержали гражданку России с 50 свертками героина

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-04T13:48:32+03:00

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В результате проведенного УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось пресечь устойчивый канал поступления в регион наркотического вещества. Оперативники задержали гражданку РФ Ч., 1989 года рождения, которая доставила на территорию области 50 свертков с героином. В дальнейшем злоумышленница планировала сбыть наркотик бесконтактным способом при помощи закладок.

При опросе гражданка Ч. подтвердила свою причастность к незаконному сбыту героина через тайники подельников. Для связи использовались различные абонентские номера операторов сотовой связи.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Приговором Свердловского районного суда Белгорода гражданка Ч. признана виновной. Следующие 4 года злоумышленница проведет в исправительной колонии общего режима

ИСТОЧНИК KP.RU