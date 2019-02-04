В Белгороде подвели итоги реализации программы по обустройству сетевой инфраструктурой микрорайонов ИЖС

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-04T12:24:34+03:00

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На реализацию программы направлено порядка 180 миллионов рублей (c НДС). Электросетевой инфраструктурой оборудованы 13 микрорайонов ИЖС в Белгородском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском и Новооскольском районах области. Наибольший объем работ проведен в микрорайонах «Стрелецкое-73», «Стрелецкое-83», «Строитель», «Молодежный». Всего филиал построил порядка 65 км сетей и установил 16 комплектных трансформаторных подстанций совокупной мощностью 3,3 МВт. Также были выполнены проектно-изыскательские работы по строительству электрических сетей в микрорайоне «Восточный» Белгорода.

Региональная программа по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области реализуется с 2005 года. За это время филиал обеспечил электроснабжение уже более 71 тысяч участков частных застройщиков, построил свыше пяти тысяч км ЛЭП 0,4-10 кВ, ввел в эксплуатацию более 1100 трансформаторных подстанций. Все работы выполняются с применением современного электросетевого оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU