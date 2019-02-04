2019-02-04T12:21:59+03:00
Общество

В Белгороде на улице Чумичова поехала крыша

Крыша дома постройки 1972 года обрушилась из-за плохой очистки снега
Ирина ТАРАСОВА
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Крыша дома постройки 1972 года обрушилась из-за плохой очистки снега.Крыша дома постройки 1972 года обрушилась из-за плохой очистки снега.Фото: "КП" Архив
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3 февраля 2019 года в 12:30 произошло частичное обрушение шиферной скатной кровли Над 1-м подъездом доме № 123 по ул. Николая Чумичова, который был построен еще в 1972 году, 3 февраля в 12.30 поехала крыша. Во время ремонтных работ было установлено, что обрушение произошло из-за неудовлетворительной работы по очистке кровли от снега и усталости конструкций. ООО УК «Жилищный фонд» пришлось делать ремонтные работы в срочном порядке.

Для проведения оперативного ремонта были вызваны альпинисты, которые и разобрали оставшийся шифер и деревянные лаги. Материалы были складированы на чердаке. Работы были завершены в 24:00 часа. Сотрудники ГОЧС обеспечивали проведение работ, установив 2 мощных прожектора.

Во время обрушения крыши, к статью, обошлось без пострадавших. Эвакуация и расселение жильцов не потребовалась. Идет ликвидация последствий обрушения и работы по ремонту кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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