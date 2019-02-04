За выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления 25 нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-04T09:58:33+03:00

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За минувшие выходные белгородские автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 25 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 3-х решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом виде. Рейдовые мероприятия проходили на территории Белгородской области с вечера пятницы и на протяжении выходных. Всего же было выявлено более 1000 нарушений правил дорожного движения.

Так, по фактам, когда не было предоставлено преимущество пешеходам, составлено 87 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте, – 183 материала, и 28 за неиспользование световозвращающих элементов.

Еще одно нарушение – нарушение правил перевозки несовершеннолетних. К ответственности привлечен 61 водитель. Также 141 водитель оштрафован за тонированные стекла и 13 – за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU