2019-02-03T19:47:47+03:00
Общество

Белгородский Центр интеллектуальных видов спорта откроет Аркадий Дворкович

Также будет подписано соглашение между НИУ «БелГУ» и ФИДЕ
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский Центр интеллектуальных видов спорта откроет Аркадий Дворкович.Белгородский Центр интеллектуальных видов спорта откроет Аркадий Дворкович.Фото: "КП" Архив
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5 февраля НИУ «БелГУ» посетит Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Он участие в открытии Центра интеллектуальных видов спорта Белгородского государственного университета, станет почётным гостем турнира «Открытое первенство НИУ «БелГУ» по шахматам среди студентов – отборочного этапа соревнований по шахматам ассоциации спортивных студенческих клубов России и примет участие в пресс-конференции для журналистов белгородских СМИ. Состоится также подписание соглашения между НИУ «БелГУ» в лице ректора Олега Полухина и ФИДЕ в лице Президента международной шахматной федерации Аркадия Дворковича.

Программа пребывания Аркадия Дворковича предусматривает посещение именной аудитории волейбольного клуба «Белогорье», ознакомление с Инжиниринговой школой, посещение зала диссоветов и ряд других, не менее важных и интересных, мероприятий.

Напомним, что 3 октября 2018 года Аркадий Дворкович возглавил Международную шахматную федерацию, продолжив таким образом семейное дело. Его отец был известнейшим международным шахматным арбитром, председателем коллегии судей Российской шахматной федерации, тренировал Гарри Каспарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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