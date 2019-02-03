2019-02-03T19:27:24+03:00
Происшествия

В Белгороде 21-летний водитель сбил двух 52-летних пешеходов

При этом сами пешеходы нарушили правила, переходя оживленную трассу в неположенном месте
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде 21-летний водитель сбил двух 52-летних пешеходов.В Белгороде 21-летний водитель сбил двух 52-летних пешеходов.Фото: "КП" Архив
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Вечером 2 февраля в 22.15 в районе дома №26 по проспекту Богдана Хмельницкого 21-летний водитель, который управлял автомобилем ВАЗ-2106, совершил наезд на двух пешеходов – 52-х летних мужчину и женщину. Правда, пешеходы сами нарушили правила, переходя проезжую часть не по подземному переходу, который был рядом, а по оживленному движением автомашин участку дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения. Их госпитализировали и доставили в городскую больницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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