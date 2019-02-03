В Старом Осколе ребенок ищет мусорку

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-03T12:37:19+03:00

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В социальной сети одного из сообществ Старого Оскола девочка детсадовского возраста обращается к властям города, чтобы вернули мусорные контейтеры. На заднем плане – огромная куча мусора, а в руках в ребенка пакетик. И ее вопрос, нужно ли ей нести мусор в детский сад, – бьет наповал. Как и другие типа: «Что за дела? Куда мусор выбрасывать? Верните мусорки!» Кто-то талантливой поработал над созданием видеообращения, так что оно может претендовать на мощное оружие в борьбе с коммунальными проблемами.

По крайней мере именно так пишут пользователи соцсетей. Есть, например, такое «Может мимими прокатит, и мусорки вернут! Будем ждать развитие событий. Если прокатит — это будущий тренд решения любой нашей проблемы!».

ИСТОЧНИК KP.RU