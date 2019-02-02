2019-02-02T19:44:51+03:00
Общество

Белгородец на угнанном автомобиле подруги застрял в сугробе

«Похищение», вождение без прав да еще в нетрезвом виде может теперь обернуться сроком до 5 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец на угнанном автомобиле подруги застрял в сугробе.Белгородец на угнанном автомобиле подруги застрял в сугробе.Фото: "КП" Архив
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24-летний житель Яковслевского района после ссоры с подругой вспылил и решил угнать ее автомобиль. Но далеко уехать не смог – застрял в сугробе. Теперь молодому человеку за угон грозит срок до 5 лет, а за вождение без прав да еще в нетрезвом виде он привлечен к административной ответственности по ст. 12.8КоАП РФ.

В отношении 24-летнего яковлевца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В пресс-службе УМВД России по белгородской области рассказали, что «молодой человек поссорился со своей 28-летней подругой. Он был пьян, не имел права управления транспортом, тем не менее, без разрешения взял автомобиль сожительницы. Но уехать далеко ему было не суждено. Эмоциональный белгородец застрял в сугробе, после чего и был задержан полицейскими».

ИСТОЧНИК KP.RU

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