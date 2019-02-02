В Общественной палате Белгорода говорили о поддержке некоммерческих организаций

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-02T11:33:33+03:00

Всего в регионе зарегистрировано более 2 тысяч НКО

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На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрировано более 2 тысяч организаций, 848 из которых осуществляют свою деятельность на территории областного центра. Существуют разные формы поддержки этих организаций. К примеру, в 2018 году по итогам конкурсов, проводимых Фондом президентских грантов, финансовую поддержку получили 33 некоммерческих организации, 18 из них работают в городе. По итогам конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета выделено 10 миллионов рублей 27 НКО. Предоставляет субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям и администрация города, проводятся конкурсы для ТОС.

В ходе заседания представители региональных и городских общественных организаций делились опытом участия в различных программах. В дискуссии выступили представителиорганизации «Святое Белогорье против детского рака», организацииинвалидов-колясочников «Мы вместе», Ассоциации частных детских садов области.

Также состоялось торжественное награждение председателей ТОС Западного округа, победивших в конкурсе «Наш Белгород. Наша инициатива».Всего по итогам конкурса 2018 года определены 10 ТОСов – победителей. Каждый получит по 20 000 рублей на реализацию своих инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU