Белгородская квартира попала в число самых маленьких в стране

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-01T16:11:45+03:00

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Специалисты портала ЦИАН изучили предложение сдаваемых квартир с самой маленькой площадью во всем Центральном федеральном округе. В топ-5 вошли Московская, Воронежская, Липецкая, Орловская и Ивановская области. Белгородская область (благодаря Старому Осколу) заняла седьмую позицию. Отметим, что в рейтинге учитывались именно квартиры, а не комнаты. Цены приводились с учетом коммуналки.

Самую маленькую сдаваемую квартиру площадью 12 "квадратов" за 13 тысяч рублей в месяц нашли в Московской области, "серебро" и "бронза" достались Воронежской и Липецкой (в обоих регионах нашлись квартиры по 13 "квадратов").

Ну а старооскольская квартирка, расположившаяся на седьмой строчке, может похвастать отдельной кухней с газовой плитой, санузлом, совмещенным с душем. Снять ее можно всего за 6 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры - 15 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU