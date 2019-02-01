Директор белгородского акционерного общества скрыл от государства около 3 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-01T17:05:26+03:00

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Директор одного из белгородских акционерных обществ пытался утаить от государства около 3 миллионов налогов. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 330 тысяч.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, директор знал об имеющейся у общества недоимке по налогу на добавленную стоимость, на имущество организаций, земельному и транспортному налогам в общей сумме около 3 миллионов рублей. При этом с января по август 2015 года он умышленно перечислял деньги на счета третьих лиц. Деньги соответственно не поступали на расчетный счет общества и налоги с сокрытых сумм не были уплачены.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области доказательства в отношении директора признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

ИСТОЧНИК KP.RU