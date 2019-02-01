В белгородском Технологе переименована военная кафедра

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-01T14:55:22+03:00

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Теперь военная кафедра опорного университета официально переименована в военный учебный центр БГТУ им. В.Г. Шухова. Напомним, что подготовка граждан из числа студентов очной формы обучения по программам подготовки сержантов, старшин и солдат запаса существует в вузе с 1 сентября 2018 года.

Накануне же ректор университета Сергей Глаголев встретился с командующим войсками Западного военного округа, генерал-полковником, Героем России Александром Журавлёвым. Ректор рассказал о работе, проделанной за это время на кафедре.

Справка КП: Согласно ФЗ, годный к военной службе студент до 24 лет имеет право заключить с Министерством обороны РФ договор на обучение в военном учебном центре при вузе для прохождения военной службы по контракту. По окончании вуза он получает офицерское звание и обязан заключить контракт с федеральным ведомством, в котором предусмотрена военная служба. Если же выпускник откажется от контракта, он должен будет возместить затраченные на его подготовку бюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU