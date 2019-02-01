В Белгородской области на пустующих постах ДПС смогут отдохнуть водители

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-01T15:51:27+03:00

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МВД совместно с Росавтодором оборудует на пустующих постах ДПС места для отдыха водителей. Такой эксперимент пока решено провести на четырех участках федеральных трасс: в Тверской области, Ставропольском крае и двух участках в Белгородской области. Сами посты и земля под ними принадлежат подведомственным Росавтодору структурам. Эти посты прежде были в аренде у МВД. Но полицейские будут периодически дежурить на новых площадках. Там же должны находиться и медицинские работники.

Как известно, в соответствии с приказом Министерства транспорта, водители грузовых автомобилей, которые работают на международных рейсах, не могут ехать подряд более четырех часов и находиться за рулем более 40 часов в неделю. При этом площадок для отдыха на федеральных трассах недостаточно. На сегодняшний момент их действует около 2 тысяч.

Не известно и то, сколько планируют переоборудовать неиспользуемых постов ДПС. Отметим только, что

количество стационарных постов ДПС в последние годы сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU