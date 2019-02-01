Староосколец украл телевизор, раскаялся и подбросил его владельцам

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-01T13:43:43+03:00

Житель Белгородской области украл телевизор, а потом вернул его владельцам. Фото: "КП" Архив

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По предварительным данным, 8 января в одну из букмекерских контор Старого Оскола ворвался мужчина в маске. Злоумышленник снял со стены телевизор и скрылся с ним в неизвестном направлении. Сотрудники заведения не смогли остановить грабителя.

Спустя какое-то время подозреваемый, видимо, осознал свой поступок, подбросил похищенный телевизор его владельцам вместе с шоколадкой и запиской с извинениями.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. 29-летний горе-грабитель уже был судим за имущественные преступления. В отношении старооскольца возбудили уголовное дело за грабеж, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU