В Белгородском регионе в пограничной зоне задержали товары на 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-01T13:20:05+03:00

Около 300 пар обуви, паяльные лампы, женские сумки, мясорубки и другой товар предположительно были доставлены с Украины

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Белгородские пограничники совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области и сотрудниками ОМВД России по горлду Валуйки и Валуйскому району 29 января задержали 4 автомобиля «УАЗ» и один автомобиль «ЗИЛ» 31 регион. Автомобили находились в пограничной зоне в населенном пункте Новопетровка Валуйского района и привлекли внимание спецслужб. В автомобилях находились товары народного потребления, которые предположительно были вывезены с территории Украины в обход установленных пунктов пропуска. Предположительная стоимость - около 4,5 миллиона рублей.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

При осмотре транспортных средств в них обнаружили упакованный в полиэтиленовые мешки груз: обувь (около 300 пар), паяльные лампы (316 штук), очки для зрения в ассортименте (11500 штук), косметические наборы по уходу за ногтями, женские сумки (более 200 штук), мясорубки (632 штуки).

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Кроме этого, в одной из машин были обнаружены кондитерские изделия – более 500 коробов конфет в ассортименте.

Никаких документов на выявленный груз предоставлено не было, проводятся проверочные мероприятия. Товар передан компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU