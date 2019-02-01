В Белгородском регионе в пограничной зоне задержали товары на 4,5 миллиона рублей
Белгородские пограничники совместно с сотрудниками УФСБ России по Белгородской области и сотрудниками ОМВД России по горлду Валуйки и Валуйскому району 29 января задержали 4 автомобиля «УАЗ» и один автомобиль «ЗИЛ» 31 регион. Автомобили находились в пограничной зоне в населенном пункте Новопетровка Валуйского района и привлекли внимание спецслужб. В автомобилях находились товары народного потребления, которые предположительно были вывезены с территории Украины в обход установленных пунктов пропуска. Предположительная стоимость - около 4,5 миллиона рублей.
Фото пресс-службы Пограничного управления.
При осмотре транспортных средств в них обнаружили упакованный в полиэтиленовые мешки груз: обувь (около 300 пар), паяльные лампы (316 штук), очки для зрения в ассортименте (11500 штук), косметические наборы по уходу за ногтями, женские сумки (более 200 штук), мясорубки (632 штуки).
Фото пресс-службы Пограничного управления.
Кроме этого, в одной из машин были обнаружены кондитерские изделия – более 500 коробов конфет в ассортименте.
Никаких документов на выявленный груз предоставлено не было, проводятся проверочные мероприятия. Товар передан компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU