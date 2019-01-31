2019-01-31T15:36:05+03:00
Общество

В Чернянском районе сотрудники лесничества почтили память погибших за освобождение района

К подножию мемориала-памятника вместе с жителями сельского поселения они возложили красные гвоздики
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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В конце января сотрудники ОКУ «Чернянское лесничество» Белгородской области приняли участие в торжествах, посвящённых освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. К мемориалу-памятнику они возложили букеты из красных гвоздик.

Торжественные мероприятия прошли в центре села Русская Халань Чернянского района. День 29 января, 76 лет назад, войска Красной Армии дали отпор немецко-фашистским захватчикам. Три дня советские войска вели ожесточённые бои на границе Чернянского района за его освобождение.

К присутствующим на митинге обратилась глава администрации Русскохаланского сельского поселения Галина Сбитнева, которая сказала:

- Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием для советского народа и коснулась каждой семьи нашей страны! Четыре страшных года наш народ мужественно и отчаянно бился с врагом, неумолимо приближая час освобождения. Кто–то из семьи был непосредственно участником боевых действий, кто-то без устали трудился в тылу. Жители района, как и все, ждали своих родных и близких с фронта и, безусловно, верили в нашу Победу. Мы бесконечно благодарны ветеранам за мужество, героизм и стойкость, проявленные во время Великой Отечественной войны и искренне признательны всем, кто восстанавливал разорённую, израненную Чернянскую землю из руин и пепла, налаживая мирную жизнь. Низкий вам поклон!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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