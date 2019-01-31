2019-01-31T13:51:36+03:00
Экономика

Металлоинвест индексирует заработную плату сотрудников

Решение принято руководством Компании на Социальном Совете, куда входят руководители Управляющей компании, предприятий и представители профсоюзных организаций
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С 1 января 2019 года фонд оплаты труда увеличивается на 5%. При этом 4% направлены на гарантированное повышение зарплаты работникам предприятий Металлоинвеста, а 1% – на реализацию мероприятий по оплате труда отдельным категориям персонала и профессиям. Индексация распространяется на все категории работников, за исключением сотрудников Управляющей компании и руководителей, включенных в систему управления эффективностью.

На это увеличение ФОТ в 2019 году будет направлено более 1,4 миллиарда рублей без учета дополнительных отчислений на социальное страхование.

- Это самые важные для нас инвестиции - в людей. Компания ценит вклад каждого работника в достижение результатов нашего общего дела. Хороший труд должен достойно оплачиваться, - подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности на производстве и охране труда. Наша цель – исключение аварийности и травматизма.

Уровень заработной платы на предприятиях Металлоинвеста - ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, одного из производителей высококачественной стали - существенно выше среднемесячной заработной платы в регионах присутствия.

Особое внимание Металлоинвест уделяет системной работе по улучшению условий труда и социальной поддержки работников, а также заботе о благополучии семей работников и пенсионеров.

Коллективный договор Компании, условия которого вырабатываются в партнерстве с профсоюзной организацией, гарантирует права работников на безопасные условия труда, санаторно-курортное лечение и оздоровление, компенсации, обусловленные вредными условиями труда, поддержку в трудных жизненных ситуациях и другие льготы.

Металлоинвест постоянно повышает технический уровень и эффективность производства, реализует мероприятия по повышению квалификации и вовлеченности сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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