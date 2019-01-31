За 2018 год число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-31T12:30:26+03:00

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За 2018 год число пользователей портала Госуслуг увеличилось на 21 млн и сегодня составляет 86 млн. Количество посещений Портала возросло более чем на 30% и достигло 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользователей.

Всего в 2018 году через Портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств - ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Почти 2,6 млн услуг было оказано по замене водительского удостоверения.

Объем платежей почти в 2 раза превысил показатели прошлого года и составил 52,6 млрд рублей. Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

ИСТОЧНИК KP.RU