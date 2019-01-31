2019-01-31T12:30:26+03:00
Общество

За 2018 год число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%

Сохранилась тенденция увеличения количества пользователей, вырос объем заказанных услуг и сумма платежей, совершенных через Портал
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За 2018 год число пользователей портала Госуслуг увеличилось на 21 млн и сегодня составляет 86 млн. Количество посещений Портала возросло более чем на 30% и достигло 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользователей.

Всего в 2018 году через Портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств - ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Почти 2,6 млн услуг было оказано по замене водительского удостоверения.

Объем платежей почти в 2 раза превысил показатели прошлого года и составил 52,6 млрд рублей. Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Металлоинвест индексирует заработную плату сотрудников
Сбербанк продлил скидку на ипотеку
Белгородские студенты встретят еще раз Новый год в кругу друзей со всего мира
Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве
Житель Белгорода попался на продаже государственных наград
Белгородец получил 7 суток ареста за неуплату штрафа ГИБДД
В Белгороде климатические «качели» могут привести к сходу с крыш снежных масс
До Белгорода докатилась волна ложных сообщений об угрозе жизни людям
Выбор экспертов: Opencard банка «Открытие» - наиболее выгодная
В Белгородской области рухнула крыша в одной из школ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Школы Белгорода начинают прием детей в первые классы
В Белгороде охранник одного из торгово-развлекательных центров будет отвечать за жестокое избиение подростка
Белгородские оперативники выявили факт уклонения от налогов на сумму свыше миллиона рублей