СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-31T12:00:22+03:00

Белгородские студенты встретят еще раз Новый год в кругу друзей со всего мира. Фото: "КП" Архив

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6 февраля, в 16:00, в НИУ «БелГУ» в Центре межкультурной коммуникации пройдет встреча Нового года по восточному календарю. В празднике «Новогодние традиции разных стран мира» примут участие представители разных землячеств университета, а также гости. Непременными участниками новогоднего вечера станут Снегурочка и Дед Мороз.

Программа праздника включает презентации новогодних традиций разных стран мира, дегустация национальных блюд Китая, Армении, Эквадора, Туркменистана, Индии и других. Каждый участник представит праздничное блюдо своего народа и выступит с творческим номером.

Гостями центра НИУ «БелГУ» станут учащиеся гимназии №5 Белгорода, которые исполнят популярные новогодние песни на английском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU