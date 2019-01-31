Житель Белгорода попался на продаже государственных наград

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-31T10:57:28+03:00

За медаль «За победу над Японией» он пытался получить 690 рублей

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Житель Белгорода в декабре прошлого года разместил в интернете объявление о продаже медали «За победу над Японией». И выставил цену – 690 рублей. Этим фактом, который является грубейшим нарушением Положения о государственных наградах Российской Федерации, заинтересовалась транспортная прокуратура. И теперь злоумышленник будет отвечать перед законом.

19 декабря 2018 года на станции Готня Юго-Восточной железной дороги белгородец попытался продать награду представившемуся «покупателем» сотруднику ЛО МВД России на транспорте, который участвовал в операции «Проверочная закупка».

Белгородца задержали. Было открыто уголовное дело. Материалы переданы в Рякитянский суд Белгородской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU